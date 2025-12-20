  2. খেলাধুলা

টিকিট বিক্রি শুধু অনলাইনে

বিপিএলে ২০০ টাকায় দেখা যাবে দিনের দুই ম্যাচ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসরের পর্দা উঠবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। এর আগে আজ ২০ ডিসেম্বর বিপিএলের সিলেট পর্বের টিকিট বিক্রির ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আগামীকাল রোববার এই আসরের টিকিট বিক্রি শুরু করছে বিসিবি। বিকাল ৪টা থেকে টিকিট পাওয়া যাবে, সব টিকিটই বিক্রি হবে অনলাইনে। মাঠে বা ভেন্যুতে থাকছে না কোনো টিকিট কাউন্টার। অনলাইনে টিকিট কেনা যাবে এই ওয়েবসাইটে (gobcbticket.com.bd)।

এবার সর্বনিম্ন ২০০ টাকা খরচ করে দিনের দুটি ম্যাচ দেখতে পারবেন দর্শকরা। সবচেয়ে কম মূল্যের টিকিট ২০০ টাকার সিলেট স্টেডিয়ামের শহীদ তুরাব স্ট্যান্ড ও গ্রিন গ্যালারির প্রতিটি আসনের জন্য।

আর শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ড ২৫০ টাকা, ক্লাব হাউজের আপার জোন ৫০০ টাকা, ক্লাব হাউজের জিরো ওয়েস্ট জোনের টিকিট মূল্য ৬০০ টাকা ধরা হয়েছে। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের আপার ওয়েস্ট, আপার ইস্ট, লোয়ার ওয়েস্ট ও লোয়ার ইস্ট জোনের প্রতিটি টিকিটের মূল্য ধরা হয়েছে ২ হাজার টাকা।

