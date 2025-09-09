  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে পুলিশের পৃথক অভিযানে গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানা পুলিশের অভিযানে সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনায় হওয়া মামলায় পলাতক এক বাসচালক ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের এক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) বন্দর থানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ভোর সাড়ে ৬টার দিকে বন্দর থানাধীন ২নং মাইলের মাথা এলাকা থেকে পলাতক আসামি মো. সোহেলকে (৩৫) গ্রেফতার করা হয়। তিনি সড়ক পরিবহন আইনে দায়ের করা মামলার আসামি। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

অন্যদিকে, একই দিন রাত ১২টা ৪০ মিনিটে বন্দর থানার কলসীদিঘীরপাড় এলাকা থেকে মো. জহিরুল ইসলাম রানা (৩২) নামের আরেকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলার আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে উভয় আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

