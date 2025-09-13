জনসম্পৃক্ততা পুলিশের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি: ডিএমপি কমিশনার
জনসম্পৃক্ততা পুলিশের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশান থানায় ল’ অ্যান্ড অর্ডার কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এলওসিসি) বিশেষ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।
ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে স্থাপিত প্রায় ১,৫০০ সিসিটিভি ক্যামেরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে স্ট্রিট ক্রাইম কার্যত নেই বললেই চলে এবং অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে।
এলওসিসি সভাপতি ব্যারিস্টার ওমর সাদাত বলেন, নাগরিক-পুলিশ সহযোগিতার সেতুবন্ধন তৈরি করতেই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা। সংগঠনের মহাসচিব শামসুল আরেফিন চৌধুরী জানান, জনগণের অর্থায়নে গড়ে ওঠা এ প্রকল্প ডিএমপির তত্ত্বাবধানে চলছে।
সভায় ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও স্থানীয় সোসাইটির নেতারা মত দেন যে, গুলশান-বারিধারার এই সাফল্য রাজধানীর অন্যান্য এলাকার জন্যও অনুসরণযোগ্য মডেল হতে পারে। সভা শেষে ডিএমপি কমিশনার থানার সিসিটিভি কক্ষের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।
