সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৫৯৮
সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে আরও এক হাজার ৫৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি এক হাজার ১০৪ জন।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
এআইজি শাহাদাত বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত এক হাজার ১০৪ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৪৯৪ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজার ৫৯৮ জনকে।
অভিযানে জব্দ করা হয় চারটি ওয়ানশুটার গান, একটি এলজি, চারটি বার্মিচ চাকু, তিন রাউন্ড গুলি ও দুই রাউন্ড কার্তুজ।
