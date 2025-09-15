১৮ সেপ্টেম্বর পর্যটন মেলা শুরু, বিমান টিকিটসহ ভাউচার জেতার সুযোগ
আসন্ন বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সব আয়োজনে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার।
রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় আয়োজিত এ মেলা চলবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এ মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। পর্যটন বিচিত্রা আয়োজিত এ মেলায় সহযোগিতায় রয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও ট্যুরিস্ট পুলিশ বাংলাদেশ।
সংবাদ সম্মেলনে পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক মহিউদ্দিন হেলাল জানান, বেড়ানোর সব আয়োজন নিয়ে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ঢাকায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মেলায় আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট অফার, র্যাফেল ড্র ছাড়াও থাকবে বিটুবি সেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন। আসন্ন শীত মৌসুমে দেশ-বিদেশে পর্যটন গন্তব্যের ভ্রমণ পরিকল্পনা পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দিতেই আমাদের এই নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন।
মেলায় থাকবে- দেশ ও বিদেশ ভ্রমণের নানা প্যাকেজ অফার; শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) সেশন; ডেস্টিনেশন ও প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন;
প্যানেল ডিসকাশন ও সেমিনার; বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন দূতাবাসের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও বাংলাদেশ ট্যুরিজম ইনভেস্টমেন্ট শোকেজ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে পর্যটন খাতের আসন্ন প্রকল্প এবং স্থানীয় বিনিয়োগের সুযোগ উপস্থাপন করা হবে।
এবারের মেলায় দুটি হলে ১৮০টি বুথ থাকবে, যেখানে অংশ নেবে দেশি-বিদেশি হোটেল ও রিসোর্ট; এয়ারলাইন্স ও ক্রুজ কোম্পানি; ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্সি; থিম পার্ক ও পর্যটন প্রতিষ্ঠান; সরকারি পর্যটন সংস্থা এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস ও মিশন।
মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশমূল্য ৩০ টাকা, তবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রবেশ সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রবেশ কুপনের বিপরীতে দর্শনার্থীরা অংশ নিতে পারবেন আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্রয়ে, যেখানে এয়ারলাইন্স টিকিটসহ নানা ভ্রমণ ভাউচার জেতার সুযোগ থাকবে।
এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, আমরা বিশ্বাস করি—পর্যটন শুধু অর্থনীতির চালিকাশক্তি নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয়ের বাহক। এই মেলার মাধ্যমে আমরা কেবল ভ্রমণের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছি না, বরং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে কাজ করছি।
