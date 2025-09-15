মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক হালাল শোতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন
বিশ্বের বৃহত্তম হালাল প্রদর্শনী হিসেবে পরিচিত মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক হালাল শোকেস (এমআইএইচএস-২০২৫)-এর ২১তম আসরে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ।
আগামী ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কুয়ালালামপুরের মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রদর্শনী কেন্দ্র-এ চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে এই প্রদর্শনী।
আয়োজন করছে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং মালয়েশিয়া বহির্বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বাংলাদেশের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুরের সমন্বয়ে এই প্রদর্শনীতে অংশ নেবে দেশের পাঁচটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান।
তারা প্রদর্শন করবে তাদের বিশ্বমানের পণ্য, যেমন—জেলাটিন, খালি ক্যাপসুল শেল, খাদ্য ও পানীয়, প্রস্তুতকৃত খাবার, চামড়াজাত পণ্য, গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত যত্ন সামগ্রী, ত্বকের যত্ন ও রঙিন প্রসাধনী এবং তৈরি পোশাক। এসব পণ্য ‘বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন’-এ বিশেষভাবে প্রদর্শিত হবে।
বাংলাদেশ হাইকমিশন জানিয়েছে, আয়োজকরা আশা করছেন এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের হালাল শিল্প আরও বিকশিত হবে এবং মালয়েশিয়াসহ আসিয়ান অঞ্চলে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে।
এছাড়াও, বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ব্যবসায়িক চেম্বার-এর নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মেলায় অংশ নেবে। তারা বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক ব্যবসায়িক সভায় অংশগ্রহণ করবেন।
জেপিআই/এমআরএম/জিকেএস