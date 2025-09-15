  2. জাতীয়

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি

হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল সপ্তম শ্রেণির রোহান

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল সপ্তম শ্রেণির রোহান
সোমবার দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় রোহানকে/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় মো. রোহান (১৪) নামে আরও এক শিক্ষার্থীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

এ নিয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ২৬ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হলো। এই হাসপাতালে এখনো ১০ জন ভর্তি রয়েছেন। যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় এ হাসপাতালে ২০ জন মারা গেছেন।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসির উদ্দিন।

তিনি বলেন, শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আজ দুপুরে রোহান নামের এক শিক্ষার্থীকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। তার শরীরের ৪০ শতাংশ দগ্ধ ছিল। রোহান মাইলস্টোনের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল সপ্তম শ্রেণির রোহান

ডা. নাসির উদ্দিন আরও বলেন, আমরা আশা করছি অন্য যারা এখানে ভর্তি আছেন তারাও শিগগির সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন ইনশাআল্লাহ। যাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তারা পরবর্তীসময় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে এসে চিকিৎসা নিতে পারবেন। অপারেশন প্রয়োজন হলে করতে পারবেন।

গত ২১ জুলাই উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় শতাধিক।

কাজী আল-আমিন/বিএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।