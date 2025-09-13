  2. জাতীয়

জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র পেলো আরও এক শিক্ষার্থী

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়াপত্র পাওয়া শিক্ষার্থী রাইয়ান

উত্তরা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ মো. রাইয়ান (১৪) নামে আরও এক শিক্ষার্থীকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে মাইলস্টোনে দগ্ধ ২৫ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, দগ্ধ শিক্ষার্থী রাইয়ানের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। রাইয়ান মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার শরীরের ২২ শতাংশ দগ্ধ ছিল। গাজীপুরের টঙ্গীর মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সন্তান সে।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এখানো ১১ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের সবার শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে। শিগগির তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে ইনশাআল্লাহ। যাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তারা পরেও জাতীয় বার্নে এসে চিকিৎসা নিতে পারবে। তাদের অপারেশনের প্রয়োজন হলেও সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত ২১ জুলাই দুপুরের দিকে উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। ওই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন শতাধিক।

কাজী আল-আমিন/ইএ/এমএস

