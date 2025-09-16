প্রশ্নফাঁসের কথা বলে অগ্রিম অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, গ্রেফতার ১

প্রশ্নফাঁসের কথা বলে অগ্রিম অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, গ্রেফতার ১
প্রশ্নফাঁসের কথা বলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া ও প্রতারণার অভিযোগে স্বাধীন মিয়া (২৩) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সন্মেলনে এ তথ্য জানান ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড সাপোর্ট) সৈয়দ হারুন অর রশিদ।
রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে স্বাধীনকে গ্রেফতার করে ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগ। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ ও আটটি সিম জব্দ করা হয়।
সৈয়দ হারুন অর রশিদ বলেন, সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম উত্তর বিভাগের একটি টিম সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং করার সময় জাহিদ খান (অল এক্সাম হেল্পার) নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সরবরাহের চটকদার পোস্ট নজরে আসে। সেগুলো মধ্যে ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) পদের এমসিকিউ পরীক্ষার ১০০% কমন অরিজিনাল কপি পোস্ট করা হয়।
তিনি আরও জানান, বিষয়টি নজরে এলে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ওই ফেসবুক আইডি চালানো স্বাধীনের অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে স্বাধীন জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ফেক প্রোফাইল পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার কথা বলে অগ্রিম অর্থ নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। এভাবে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে বিকাশ/নগদ/রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন।
গ্রেফতার স্বাধীনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার।
কেআর/এসএনআর/এমএস