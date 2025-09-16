  2. জাতীয়

ঢাকায় চীনের ভিসা অফিস ৮ দিন বন্ধ থাকবে

প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১-৮ অক্টোবর পর্যন্ত চীনা ভিসা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে/প্রতীকী ছবি

ঢাকায় চীনের ভিসা অফিস ৮ দিন বন্ধ থাকবে। চীনের জাতীয় দিবসসহ টানা ছুটির কারণে আগামী ১ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত ভিসা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দূতাবাস।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় চীনের দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৯ অক্টোবর থেকে নিয়মিতভাবে ভিসা অফিসের কার্যক্রম চালু হবে।

এছাড়া আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) এবং ১০ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) নিয়মিত কর্মদিবস হিসেবে ভিসা অফিস খোলা থাকবে বলেও দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে।

