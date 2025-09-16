  2. জাতীয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে সুশাসন দরকার: উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে গুড গভর্নেন্স (সুশাসন) দরকার বলে মন্তব্য করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবনের সেমিনার হলে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন উপদেষ্টা।

সেমিনারে সচিব মো. আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে পার্বত্য অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক জীবিকা, মানসম্মত শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা হয়।

উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, যার যার স্থান থেকে ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করা দরকার। নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্টে মোট বরাদ্দের ৪০ শতাংশ ব্যয় করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলের ২০০টি স্কুল আধুনিকায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ডিজিটাল কনটেন্ট এবং শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আইবিএ’র ক্যাম্পাস পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেমিনারের মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. মহব্বত উল্লাহ, যিনি পার্বত্য অঞ্চলের জন্য উপযোগী উন্নত ফসলের জাত, টেকসই ভূমি ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

