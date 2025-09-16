  2. জাতীয়

ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

পাঠ্যবইয়ে অগ্নিঝুঁকির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল

ফায়ার সার্ভিসে নিয়োগ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।

তিনি জানান, শতভাগ স্বচ্ছ ও দক্ষ জনবল নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে সচেতনতা বাড়াতে স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যবইয়ে ফায়ার সার্ভিস বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগের বিষয়ও জানান মহাপরিচালক।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য আয়োজিত দুই দিনব্যাপী (১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর) অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। গতকাল সোমবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক বলেন, দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার সময় সবার আগে ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাই এই দুই পেশার মধ্যে সমন্বয় হলে পেশাগত উৎকর্ষ বাড়বে।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ফায়ার সার্ভিস বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া জনবল সংকটের মধ্যেও সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসা করেন ফায়ারের ডিজি।

বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৫৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন জানিয়ে মহাপরিচালক বলেন, সব জেলায় পর্যায়ক্রমে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল বলেন, যৌক্তিক সমালোচনা প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালো হতে সাহায্য করে। তবে অপেশাদার লেখনি অনেক সময় বিভ্রান্তি ছড়ায়। আমরা উন্নত হতে চাই, মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকতে চাই।

ভূমিকম্পে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় বিশেষ প্রস্তুতির কিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক জানান, পূর্বাচলে একটি বিশেষ টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে উদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত না হয়।

অনুষ্ঠানে ডিআরইউ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ করলে দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি কমবে। তিনি ফায়ার সার্ভিসকে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এ ধরনের কার্যক্রম বাড়ানোর আহ্বান জানান।

দুই দিনের প্রশিক্ষণে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ কৌশল, জরুরি উদ্ধার পদ্ধতি, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থাপনা, ভূমিকম্পে করণীয়, অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জাম পরিচিতি এবং নিরাপদ সংবাদ সংগ্রহের কৌশল শেখানো হয়।

প্রশিক্ষণে ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও ডিআরইউ নেতারা বক্তব্য রাখেন। এতে ডিআরইউয়ের ৪০ জন সদস্য অংশ নেন।

