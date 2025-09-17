ঢাকা ওয়াসা ভবনকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার ঘোষণা

ঢাকা ওয়াসা ভবনকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার ঘোষণা
ঢাকা ওয়াসা ভবনকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন সংস্থাটির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মো. আমিরুল ইসলাম। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকা ওয়াসা ভবনের বুড়িগঙ্গা হলে এক মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেন তিনি।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, ধূমপানের ক্ষতি শুধু ধূমপায়ীর নয়, অধূমপায়ীর জন্যও সমান ঝুঁকিপূর্ণ। ঢাকা ওয়াসা ভবনে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ আসেন। এই কর্মস্থলকে ধূমপানমুক্ত করার মাধ্যমে কেবল কর্মীরাই নন, বরং আগত সেবাগ্রহীতাদেরও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মো. আব্দুস সালাম ব্যাপারী। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) মুস্তাফিজুর রহমান, সচিব মো. মশিউর রহমান খান।
সভায় অংশগ্রহণকারীরা তামাকের স্বাস্থ্যঝুঁকি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী দ্রুত পাসের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জনস্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করেন তারা।
সভা শেষে ঢাকা ওয়াসা ভবনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ধূমপানবিরোধী বার্তামূলক সাইনবোর্ড এবং স্টিকার স্থাপনা করা হয়।
