চট্টগ্রামে প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল মহড়া
চট্টগ্রামের জহুরুল হক সেনানিবাসে প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫ মহড়া পর্যবেক্ষণ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স অ্যাম্বাসেডর ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) তিনি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মার্কিন দূতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সাত দিনের বহুপাক্ষিক এই মহড়ায় মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা কেন্দ্রিক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৯২ জন ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ৯০ জন সদস্য, শ্রীলঙ্কা বিমান বাহিনীর দুইজন চিকিৎসক, ওরেগন এয়ার ন্যাশনাল গার্ড এবং আঞ্চলিক সহযোগী অংশীদাররা।
মহড়ার মূল লক্ষ্য চিকিৎসা প্রস্তুতি, বিমান নিরাপত্তা, প্রকৌশল সহায়তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
মুখপাত্র পূর্ণিমা রায় বলেন, প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের চলমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং মানবিক প্রস্তুতির অঙ্গীকারকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। এটি ভবিষ্যতের সংকটে দ্রুত ও কার্যকর প্রতিক্রিয়ার সক্ষমতা জোরদার করবে।
প্রশিক্ষণমূলক এই মহড়া অংশীদার দেশগুলোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, আঞ্চলিক সহনশীলতা গড়ে তোলে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা সহযোগিতাকে শক্তিশালী করে।
জেপিআই/এমআইএইচএস/জেআইএম