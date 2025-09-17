চিটাগাং চেম্বারে পরিবারতন্ত্র ফেরানোর অপচেষ্টা প্রতিহতের ঘোষণা
চিটাগাং চেম্বারে পরিবারতন্ত্র ফেরানোর অপচেষ্টা প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তারা।
আগামী ১ নভেম্বর চিটাগাং চেম্বারে পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে ফ্যাসিবাদী পরিবারতন্ত্র পুনর্বহালের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের সচেতন ব্যবসায়ী সমাজ ও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অ্যান্ড বিজনেসমেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ‘চট্টগ্রামের সচেতন ব্যবসায়ী সমাজ’র আহ্বায়ক চেম্বারের সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নুরুল হক।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ দেশের অন্যতম প্রাচীনতম বাণিজ্য সংগঠন এবং চট্টগ্রামের সর্বস্তরের ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র। চট্টগ্রাম চেম্বারকে দীর্ঘদিন থেকে ফ্যাসিবাদের দোসরদের পারিবারিক ক্লাবে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে কয়েকজন ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের স্বার্থে চেম্বারকে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবাদের দোসরেরা পালিয়ে যান।
এস এম নুরুল হক বলেন, বিগত সময়ে ব্যবসায়ীদের ভোট ছাড়াই চেম্বার দখলের জন্য সাবেক এমপি লতিফ, সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম অস্তিত্বহীন ফেক ‘টাউন অ্যাসোসিয়েশন’ ও ‘ট্রেড গ্রুপ’ গঠন করে এগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ছেলেমেয়ে ও পরিবারের সদস্যদের পরিচালনা পর্ষদে নিয়োগ দিয়েছিল। ৫ আগস্টের পর ব্যবসায়ীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্তের মাধ্যমে গত ২০ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ‘টাউন অ্যাসোসিয়েশন’ ও ‘ট্রেড গ্রুপ’কে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়।
‘কিন্তু পরে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগসাজশে গত ৩১ আগস্ট এসব গ্রুপ ও টাউনের লোকজন সন্ত্রাসী কায়দায় জোরপূর্বক অফিস টাইমের পরে চেম্বার ভবনে গিয়ে স্টাফদের কাছ থেকে নবায়ন ফি’র রশিদ আদায় করে। পরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে টাউন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড গ্রুপকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে ৬ হাজার ৭০০ জন সাধারণ ব্যবসায়ী ভোটারের বিপক্ষে গিয়ে পুনরায় গ্রুপ ও টাউনের আড়ালে বিনা ভোটে সাবেক এমপি লতিফের ছেলে ও ঘনিষ্ঠ ৬ জন আত্মীয়কে অটো সিস্টেমে চেম্বারের পরিচালক পদে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হচ্ছে।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অ্যান্ড বিজনেসমেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম জোন সেক্রেটারি শাহজাহান মহিউদ্দিন। এ সময় হুমায়ুন কবির পাটওয়ারী, এস এম কামাল উদ্দিন, রাশেদ, আরিফ হোসাইন বাবলু, মাহবুব রানা, আজিজুল হকসহ বিভিন্ন সেক্টরের ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
