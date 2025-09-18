বনানীর দুই সিসা বারে অভিযান, ১৫ কেজি সিসা-হুক্কা জব্দ
রাজধানীর বনানীর দুই সিসা বারে অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি সিসা, ১৩টি হুক্কা, ১০ কেজি কয়লা ও সিসা সেবনের বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বনানী ১২ ও ১৭ নম্বর সড়কে ডিএনসি’র দুটি দল বিশেষ এই অভিযান পরিচালনা করে।
আল গ্রীসিনো ও হাবানা ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে সিসা সেবনের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে নেশা ছড়িয়ে পড়ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি চালানো হয়।
অভিযান শেষে ডিএনসি’র ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক এ কে এম শওকত ইসলাম জানান, অভিযানে দুটি সিসা বার থেকে বিপুল পরিমাণ সিসা ও সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হবে।
সিসা সেবনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে নেশার দিকে ধাবিত করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
টিটি/ইএ