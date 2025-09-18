রাজধানীতে নয়তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে বৃদ্ধ নিহত
রাজধানীর হাজারীবাগে নয়তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে সনাতন কুমার দাস নামের এক বৃদ্ধ (৭৫) নিহত হয়েছেন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে রাত ১১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ছেলে রজত চন্দ্র দাস বলেন, আমার বাবা রাতে বাসার ছাদে হাঁটাহাঁটি করার সময় মাথাঘুরে নিচে পড়ে যান। পরে আমরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত ঢামেকে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, হাজারীবাগের ১৫ নম্বর সড়কে তাদের বাসা।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/ইএ