  2. জাতীয়

জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতা

পুরস্কার পেলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫১ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পুরস্কার পেলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থী
জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১০ শিক্ষার্থীসহ অন্যরা

জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পূর্ব শাখার উদ্যোগে জুলাই বিপ্লবের বর্ষপূর্তি ও জুলাই ৩৬-দিনব্যাপী কর্মসূচি উপলক্ষে আয়োজিত জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতায় তারা বিজয়ী হন।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি সেমিনার হলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জুলাই আন্দোলনে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সমন্বয়ক নাইম আবেদীন বলেন, বাংলাদেশের জন্য বিভক্তিমূলক কোনো কাজ ভালো হবে না; বরং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দল, মত নির্বিশেষে জুলাইকে ধারণ করেই সব ছাত্রসংগঠন এগিয়ে যাবে।

jagonews24

অনুষ্ঠানে ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পূর্ব শাখার সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, আজকের জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা জাতির কাছে জুলাইকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাই।

অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতরা উপস্থিত ছিলেন।

আরএএস/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।