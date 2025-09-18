পর্যটন মেলা
বিমানের সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে টিকিট জেতার সুযোগ
আজ থেকে শুরু হচ্ছে ১২তম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে।
পর্যটন মেলায় রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অংশ নেবে। তাদের স্টলে টিকিট বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিজিটাল মার্কেটিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ডিজিটাল মার্কেটিং বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, মেলায় যাওয়া দর্শনার্থীরা বিমানের স্টলে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করে জিতে নিতে পারবেন এয়ার টিকিটসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপহার সামগ্রী।
আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ মেলা চলবে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এ মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
এমএমএ/ইএ