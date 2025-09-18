  2. জাতীয়

ইসির সঙ্গে ইইউ প্রতিনিধিদলের বৈঠক সোমবার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইসির সঙ্গে ইইউ প্রতিনিধিদলের বৈঠক সোমবার
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে আগামী সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক-নির্বাচনী টিম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।

ইসি সচিব বলেন, সোমবার ইইউ প্রাক নির্বাচনী টিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবে ইসি। ওনারা আমাদের সঙ্গে নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা করতে আসবেন। এরই মধ্যে ইইউ টিম ঢাকায় এসেছেন। সচিবালয় থেকেও একটা প্রতিনিধিদল ইসিতে আসবেন তাদের সঙ্গেও বৈঠক হবে।

এমওএস/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।