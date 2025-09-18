ইসির সঙ্গে ইইউ প্রতিনিধিদলের বৈঠক সোমবার
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে আগামী সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকে বসবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক-নির্বাচনী টিম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
ইসি সচিব বলেন, সোমবার ইইউ প্রাক নির্বাচনী টিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবে ইসি। ওনারা আমাদের সঙ্গে নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা করতে আসবেন। এরই মধ্যে ইইউ টিম ঢাকায় এসেছেন। সচিবালয় থেকেও একটা প্রতিনিধিদল ইসিতে আসবেন তাদের সঙ্গেও বৈঠক হবে।
এমওএস/এমএএইচ/জেআইএম