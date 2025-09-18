  2. জাতীয়

নয় দিনের সফরে পাকিস্তান গেলেন স্বরাষ্ট্রসচিব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নয় দিনের সফরে পাকিস্তান গেলেন স্বরাষ্ট্রসচিব
ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি

নয় দিনের সরকারি সফরে পাকিস্তান গেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পরিচালক) ফয়সল হাসান এ তথ্য জানান।

ফয়সল হাসান বলেন, ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছালে সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনিকে পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব দাউদ মুহাম্মদ বারেচ এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান বিমানবন্দরে স্বাগত জানান।

সফরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দু’দেশের মধ্যে মাদক ও সন্ত্রাস দমন, পুলিশ প্রশিক্ষণে দু’দেশের পুলিশ একাডেমির পারস্পরিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গা বিষয়ে উভয় দেশের সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হবে। তাছাড়া এ সফরে দু'দেশের মধ্যকার ‘কমবেটিং ইল্লিসিটি ট্রাফিকিং অ্যান্ড অ্যাবিউজ অব নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সস অ্যান্ড দেয়ার প্রিকার্সাস’ শীর্ষক সমঝোতা স্মারক সই হবে।

সফরে স্বরাষ্ট্রসচিব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ ও বাংলাদেশ মিশন, করাচিতে ই-পাসপোর্ট সার্ভিস উদ্বোধন করবেন। তাছাড়া তিনি পাকিস্তানে বাস্তবায়িত সেফ সিটি প্রকল্প, পাকিস্তান পুলিশ একাডেমি এবং পাকিস্তান ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ইমিগ্রেশন অ্যান্ড পাসপোর্ট (ডিজিআইপি) পরিদর্শন করবেন।

সফর শেষে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরবেন সচিব। দু’দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সফরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে।

টিটি/এমএএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।