  2. জাতীয়

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংস্কারের তালিকা তৈরির নির্দেশ ড. ইউনূসের

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংস্কারের তালিকা তৈরির নির্দেশ ড. ইউনূসের
ড. ইউনূস আজ তার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন

সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিত হয়ে যেসব সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দ্রুত তৈরির নির্দেশনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠকে ড. ইউনূস এই নির্দেশনা দেন।

এদিন বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব জানান, সংস্কার কমিশনগুলো যে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সংস্কারের কাজ বিভিন্ন উপদেষ্টার নির্দেশনায় প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করেছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার কার্যক্রমের একটি বুকলেট আগামী মাসের মধ্যে গণমাধ্যমকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শফিকুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব ফয়েজ আহম্মদ।

এমইউ/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।