উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ইসির আইন সংশোধনের যে ২ প্রস্তাব পাস হলো
নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত দুটি আইন সংশোধনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আজ (১৮ সেপ্টেম্বর) দুটি আইন সংশোধনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত হয়।
প্রস্তাব দুটি হলো নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান আইন ১৯৯১ সালের ১৩ নম্বর আইন) সংশোধনের প্রস্তাব ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন-২০০৯ সালের ৫ নম্বর আইনের সংশোধনের প্রস্তাব।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান।
শফিকুল আলম জানান, প্রস্তাব অনুমোদনের ফলে নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের কাজে গতি পাবে এবং খুব দ্রুত তারা অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে পারবে।
এ আইন সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনায় যারা অবহেলা করবেন তাদের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অবহেলাকারী কর্মকর্তাদের শাস্তির বিধানও এতে নিশ্চিত করা হয়েছে।
