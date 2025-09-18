  2. জাতীয়

পটিয়ায় বাসচাপায় নারীর মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ায় মিনিবাসের চাপায় এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। তবে হতাহতদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পটিয়া ভেল্লাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, মিনিবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেল্লাপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা এক বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আঘাত করে। এসময় পথচারী ওই নারী মিনিবাসের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পটিয়া হাইওয়ে থানা পুলিশ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় এক নারী নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়িটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

