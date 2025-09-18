  2. জাতীয়

বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর যৌথ ইএনসিএপি অনুষ্ঠিত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর যৌথ মহড়া

চিকিৎসা প্রস্তুতি, বিমান নিরাপত্তা, প্রকৌশল সহায়তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সাতদিনের ‘প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫–৩’ মহড়ায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্স। মহড়ার অংশ হিসেবে ইউনাইটেড ন্যাশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (ইএনসিএপি) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আইএসপিআর জানায়, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকের এয়ার অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল হায়দার আব্দুল্লাহ।

তিনি সংস্কার করা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মানবিক অবদান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ইএনসিএপি প্রোগ্রামের আওতায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভবন সংস্কার, স্যানিটেশন উন্নয়ন, চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজন এবং অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল সরঞ্জাম হস্তান্তর করা হয়। এর ফলে স্থানীয় জনগণ আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

আইএসপিআর আরও জানায়, ‘অপারেশন প্যাসিফিক এঞ্জেল’ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের যৌথ মহড়া, যার লক্ষ্য মানবিক সহায়তা, চিকিৎসা কার্যক্রম, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা। এ উদ্যোগ দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক, সিভিল সার্জন অফিসের প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও বেসামরিক জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

