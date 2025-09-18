  2. জাতীয়

পিআরসহ ৫ দাবিতে রাজধানীতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৯ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিআরসহ ৫ দাবিতে রাজধানীতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল
জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীদের একাংশ/ ছবি: বিপ্লব দীক্ষিৎ

পিআর পদ্ধতিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ পাঁচ গণদাবি নিয়ে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেট থেকে মিছিল শুরু হয়ে শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। এসময় দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান ও হামিদুর রহমান আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিতে দলের হাজারো নেতাকর্মী অংশ নেন। এসময় এই মুহূর্তে দরকার পিআর আর সংস্কার, পিআর পদ্ধতির নির্বাচন, দিতে হবে দিয়ে দাও, জামায়াত-শিবির জনতা, গড়ে তোলো একতা স্লোগান দিতে দেখা যায়।

এর আগে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে সমাবেশ করে জামায়াতে ইসলামী। সেখানে দলটির কেন্দ্রীয় ও মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ শাখার নেতারা বক্তব্য দেন।

আরএএস/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।