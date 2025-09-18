নিম্নমানের রেল ইঞ্জিনে ক্ষতি ৩২৪ কোটি, সাবেক ডিজির নামে মামলা
নিম্নমানের ১০টি মিটার গেজ রেল ইঞ্জিন কিনে সরকারের ৩২৪ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন ও আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এতে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) শামসুজ্জামানসহ ঊর্ধ্বতন তিন কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুদকের ঢাকা সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলার অন্য দুই আসামি হলেন রেলের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এডিজি) মঞ্জুরুল আলম চৌধুরী (আরএস) এবং মোহাম্মদ হাসান মনসুর (ডেভেলপমেন্ট)। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। সেই অনুযায়ী তারা প্রতারণা, জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে ১০টি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন কেনা-সংক্রান্ত দরপত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট মান বা বৈশিষ্ট্য ও সম্পাদিত ক্রয় চুক্তি লঙ্ঘন করেন। যার মাধ্যমে তারা ইঞ্জিনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের পরিবর্তন সাধন এবং পিএসআই সনদ ব্যতীতই ইঞ্জিনগুলোর মান বা বৈশিষ্ট্য চুক্তি অনুযায়ী সঠিক হিসেবে উপস্থাপন করেন।
এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, আসামিরা তদারককারী প্রতিষ্ঠানের মতামত ছাড়াই ইঞ্জিন ক্রয় দেখিয়ে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৫৬ হাজার ১৯২ টাকা আত্মসাৎ করেন। অন্যদিকে নিম্নমানের ইঞ্জিন কিনে সরকারের ৩২২ কোটি ৬৮ লাখ ৮৯ টাকার ক্ষতিসাধন করেছেন।
