চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে বরখাস্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী লিটন

চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে বরখাস্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী লিটন
বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ও বিভিন্ন জনের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) লিটন মল্লিককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, খাগড়াছড়ি গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী লিটন মল্লিক গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ঢাকার মিরপুরের গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-১৫-এ থাকার সময় বিভিন্ন জনের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ গ্রহণ করেন। চেক ডিজঅনার মামলায় খুলনার প্রথম আদালতের যুগ্ম মহানগর দায়রা জজের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়ার তারিখ ৪ মার্চ ‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮’ অনুযায়ী তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা করা হয়।
বিভাগীয় মামলায় এসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তাই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
আরএমএম/এমআইএইচএস