মোহাম্মদপুরের অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৮

মোহাম্মদপুরের অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৮
অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ। এ সময় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতাররা ব্যক্তিরা হলেন মো. রাব্বি (২৪), মুরাদ (২৩), মোবারক (৩০), ওবায়দুল (৩২), সালাউদ্দিন (৩৭), গোলাম রাব্বি (২৩), সৈয়দ মো. কায়সার হাবিব (৩৮), মো. শাওন (১৯), জাহাঙ্গীর আলম (৪২), রহিম (৫০), আবুল হোসেন (৩৩), মান্নান (২২), আলামিন (৩২), আলামিন ইসলাম (২১), সোহেল (৩০), মেহেদী হাসান (৩০), শফিকুল ইসলাম (২২) ও জাহিদ (১৮)। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ১৩০ পুরিয়া গাঁজা জব্দ করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গত বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। তারা মাদক ও নিয়মিত মামলাসহ পরোয়ানাভুক্ত আসামি এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
