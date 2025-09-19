  2. জাতীয়

বুয়েট ছাত্রী সনি হত্যা মামলার আসামি টগর গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুয়েট শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনি/ছবি: সংগৃহীত

বুয়েট ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি হত্যার মামলার আসামি মো. মুশফিক উদ্দীন টগরকে (৫০) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, ২০০২ সালে বুয়েট শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার আসামি মো. মুশফিক উদ্দীন টগরকে লালবাগ থানার আজিমপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রিভলবার ও ১৫৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কারওয়ান বাজার র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা।

নিজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন সাবেকুন নাহার সনি। গ্রেফতার মুশফিক উদ্দীন টগর সনি হত্যার অন্যতম আসামি।

