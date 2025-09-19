ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আওয়ামী লীগের ১১ নেতাকর্মী গ্রেফতার

ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আওয়ামী লীগের ১১ নেতাকর্মী গ্রেফতার
ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের হাজারীবাগ থানা পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৮সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতাররা হলেন- ঢাকার লালবাগ থানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. নুর ইসলাম (৫৬), চকবাজার থানা যুবলীগের সক্রিয় কর্মী সৈয়দ বাদশা মিয়া (৫৫), নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের হাজারীবাগ থানার সক্রিয় কর্মী মো. জাহিদ হাসান হৃদয় (১৯), কামরাঙ্গীরচর থানা ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী সাব্বির হোসেন (১৯), মো. বিল্লাল হোসেন (১৯), মো. মিলন মৃধা (২৩), মো. আমির হোসেন (১৯), কামরাঙ্গীরচর থানা যুবলীগের সক্রিয় কর্মী মানিক দাস (৩০), মো. শ্রাবণ আহমেদ ইভান (১৯), হাজারীবাগ থানা যুবলীগের সক্রিয় কর্মী মো. মুসফিকুর রহিম (২৬), নারায়ণগঞ্জ সদর থানা যুবলীগের সক্রিয় কর্মী মো. ফরহাদ হোসেন মাতুব্বর (২৮)।
হাজারীবাগ থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হাজারীবাগ থানার সিকদার পেট্রোল পাম্পের সামনে বেড়িবাঁধ রোডের ওপর কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের অজ্ঞাতনামা ১০০ থেকে ১৫০ জন সদস্য অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে অপ-প্রচারের উদ্দেশে সংগঠিত হয়ে মিছিলের প্রস্তুতি শুরু করেন। হাজারীবাগ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ আওয়ামী লীগের স্লোগান সংবলিত ব্যানারসহ ১১ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে, অন্যরা পালিয়ে যান। এ ঘটনায় হাজারীবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়।
গ্রেফতার ১১জনসহ ঝটিকা মিছিলের আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
কেআর/ইএ