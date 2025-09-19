  2. জাতীয়

কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৯ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গ্রেফতার
গ্রেফতার এস এম আশরাফুল আলম আসকর

গাজীপুরের কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এস এম আশরাফুল আলম আসকরকে (৬০) গ্রেফতার করেছে ডিএমপির তেজগাঁও থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

তেজগাঁও থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে তেজগাঁও থানা পুলিশ গোপন সংবাদ পায় যে, তেজগাঁও থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলার আসামি আশরাফুল আলম আসকর ইন্দিরা রোড এলাকায় অবস্থান করছেন। পরে বিকেল ৩টার দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন, আশরাফুল আলম আসকরের বিরুদ্ধে জিএমপির গাছা থানায় এবং গাজীপুর জয়দেবপুর থানায় দুটি পৃথক মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কেআর/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।