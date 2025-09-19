মতিঝিলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবক নিহত
রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইদুল আলম সিফাত (২৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত পৌনে ১টার দিকে মতিঝিলের ফকিরাপুল কালভার্ট রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পথচারী শরিফুল ইসলাম জানান, মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান সিফাত। এসময় মোটরসাইকেলটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তিনি গুরুতর আহত হন।
নিহতের বাবা মাসুদ আলম বলেন, আমার ছেলে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছে। তার এলএলবি পড়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।
সিফাতের বাড়ি চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার সোনাপুর গ্রামে। বর্তমানে ওয়ারীর রাংকিং স্ট্রিটের একটি বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
