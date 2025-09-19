শেষ হলো বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া

শেষ হলো বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর যৌথ মহড়া
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের যৌথ মহড়া ‘অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩’ সফলভাবে শেষ হয়েছে।
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্দেশনা ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ছয় দিনব্যাপী এ মহড়ার সমাপনী অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিমানবাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে অনুষ্ঠিত হয়।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, সমাপনী অনুষ্ঠানে সহকারী বিমানবাহিনী প্রধান (পরিচালন) এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান সমাপনী বক্তব্য দেন এবং দু’দেশের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধি, ইউএস প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের জ্যেষ্ঠ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, মহড়ায় অংশগ্রহণকারী বিমানবাহিনীর সদস্য এবং তিন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এ মহড়ায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান, একটি এম আই-১৭ হেলিকপ্টার, যুক্তরাষ্ট্র প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের দুইটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১৫০ জন এবং ইউএস প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের ৯২ জন সদস্য অংশ নেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্যরাও মহড়ায় অংশ নেন।
আইএসপিআর আরও জানায়, প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুর্যোগকালীন সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করাই এ মহড়ার মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে দুদেশের বিমানবাহিনী পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি আন্তঃকার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার এবং পারস্পরিক আস্থা ও বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।
মহড়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর চিকিৎসা, প্রকৌশল ও লজিস্টিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থানীয় জনগণকে সেবা দিয়ে দুদেশের সম্পর্ককে মানবিক ও স্থিতিশীল ভিত্তি দেবে।
টিটি/এমএএইচ/এএসএম