  2. জাতীয়

সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৮৪৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৮৪৯
প্রতীকী ছবি

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আরও ১২২৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬২৪ জন।

শুক্রবার (১৯সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত ১,২২৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬২৮ জনসহ মোট ১,৮৪৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযানকালে একটি একনলা বন্দুক, একটি কার্তুজ, দেশিয় তৈরি দুটি এলজি, একটি কুড়াল ও কার্তুজের একটি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক (এআইজি) এএইচএম শাহাদাত হোসেন।

কেআর/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।