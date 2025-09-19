সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৮৪৯
সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আরও ১২২৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬২৪ জন।
শুক্রবার (১৯সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত ১,২২৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৬২৮ জনসহ মোট ১,৮৪৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযানকালে একটি একনলা বন্দুক, একটি কার্তুজ, দেশিয় তৈরি দুটি এলজি, একটি কুড়াল ও কার্তুজের একটি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক (এআইজি) এএইচএম শাহাদাত হোসেন।
