গুলশানে ১১০০ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর গুলশানে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার চারজন/ ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশান থানার নর্দা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১ হাজার ১০০ ইয়াবা এবং ২ লাখ ৩৭ হাজার টাকাসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপির) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মোছা. হেনা আক্তার (৪৪), মো. সৈকত ইসলাম (২০), মো. সিরাজ আহমেদ রিফাত (২১) ও মো. খায়রুল ইসলাম (১৯)। গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাদের গ্রেফতার করে ডিএমপির গুলশান থানা-পুলিশ।

গুলশান থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে থানার একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, নর্দা এলাকার একটি বাসায় কতিপয় মাদক কারবারি ইয়াবা বিক্রয় করছেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে চারজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা ও মাদক বিক্রির টাকা জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গুলশান থানায় মামলা করা হয়েছে।

তালেবুর রহমান জানান, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াবা নিয়ে এসে রাজধানীতে বিক্রি করতেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন।

