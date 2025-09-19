আ’লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খেতে ব্যস্ত
ডিএমপির এসিসহ মোহাম্মদপুরের তিন কর্মকর্তাকে ক্লোজ
দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে ক্লোজ করা হয়েছে।
বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তারা হলেন—জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান, পরিদর্শক (অপারেশন) আব্দুল আলীম এবং ডিউটি অফিসার এস আই মাসুদুর রহমান।
এ ঘটনার পর শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাতেই ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার এ কে এম মেহেদী হাসানকে ডিএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে।
ডিএমপির একটি সূত্র জানায়, ডিএমপি কমিশনারের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, কোনো থানা এলাকায় আওয়ামী লীগের মিছিল বা সমাবেশ হলে সংশ্লিষ্ট থানাকে তাৎক্ষণিকভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। এই নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শুক্রবার জুমার নামাজের পর মোহাম্মদপুর এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনে যান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন নজরুল ইসলাম।
পরিদর্শনের সময় তিনি দেখতে পান, আওয়ামী লীগ যেন মিছিল না করতে পারে, এটা দেখার দায়িত্ব থাকলেও তারা খাওয়া ও বিশ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। এ অবস্থায় অতিরিক্ত কমিশনার তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বরখাস্তের আদেশ দেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে।
বিষয়টি নিয়ে ডিএমপির কোনো কর্মকর্তা মুখ খুলতে রাজি হচ্ছে না।
এ ব্যাপারে এস এন নজরুল ইসলামকে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ এবং মেসেজ দিলেও তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, পুলিশবাহিনী একটি ডিসিপ্লিন ফোর্স। যা হয়েছে তা আমাদের অভ্যন্তরীণ। এ বিষয় নিয়ে আর কথা না বলি।
টিটি/কেইএচকে/এমএস