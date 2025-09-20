মাঝ আকাশে ঝাঁকুনির কবলে বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইট, হাত ভাঙলো ক্রুর
মাঝ আকাশে তীব্র ঝাঁকুনির কবলে পড়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ। এতে একজন কেবিন ক্রুর হাত ভেঙে গেছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত কেবিন ক্রুর নাম শাবানা আজমী মিথিলা। ফ্লাইটটি ঢাকায় নিরাপদে অবতারণের পর তাঁকে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বিমান সূত্রে জানা যায়, ফ্লাইটটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি থেকে চট্টগ্রাম যায়। এরপর সেটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, কেবিন ক্রু মিথিলা কেবিনে যাত্রীদের সিট বেল্ট বাঁধা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করছিলেন। এসময় হঠাৎ ঝাঁকুনি শুরু হলে তিনি পড়ে যান। এতে তার বাম হাতের কনুইয়ের উপরের হাড় ভেঙে যায়।
এমএমএ/এসএএইচ