রাজধানীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
রাজধানীর কদমতলীর মুন্সিবাগ এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচতলায় ড্রিল মেশিনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. আজিম (৩০) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম জানান, কদমতলীর মুন্সিবাগের একটি নির্মাণাধীন ভবনে ড্রিল মেশিনে কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন আজিম। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, নিহত আজিম বরিশাল জেলার হিজলা থানার ধূপখোলা গ্রামের মো. ফারুকের সন্তান। বর্তমানে ডেমরা এলাকায় থাকতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এএমএ