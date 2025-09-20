ঢামেকে চিকিৎসা নিতে আসা শিশুর মৃত্যু, অবহেলার অভিযোগ স্বজনদের
রাজধানীর পুরান ঢাকার আগামাসি লেন থেকে কিডনিজনিত সমস্যা নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে সাফওয়ান (৪) নামে চিকিৎসা নিতে আসা এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসার অবহেলাযর কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ওই শিশুকে জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত শিশু ওয়ার্ডে পাঠান। পরে ওই ওয়ার্ডে গেলে চিকিৎসক দ্রুত তাকে অক্সিজেন দিতে বলেন। তার কিছুক্ষণ পরই ওই শিশুর মৃত্যু হয়।
এ নিয়ে শিশুটির স্বজনরা চিকিৎসকের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারা অভিযোগ করে বলেন, চিকিৎসার অবহেলায়ই তাদের বাচ্চাকে চিকিৎসক মেরে ফেলেছেন।
ওই সময় জুয়েল নামের এক ট্রলিম্যানকে শিশুটির স্বজনরা পিটিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে ওই শিশুর মরদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় আনসার সদস্যরা তিনজনকে আটক করেন। তারা হলেন- সামির (৩০), সোয়েব (২১) ও রেজাউল (২৫)। তাদের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, পুরান ঢাকার আগামাসি লেন থেকে কিডনিজনিত সমস্যা নিয়ে এক শিশু ভর্তি হয়। ভর্তির কিছুক্ষণ পরই ওই শিশুটি মারা যায়। এই নিয়ে রোগীর স্বজনদের সঙ্গে ডাক্তারদের কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি হয়। এই বিষয় নিয়ে ঢাকা মেডিকেলের এক ট্রলিম্যানকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করেন শিশুটির স্বজনরা। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় রোগীর তিন সদস্যকে গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
কাজী আল আমিন/এএমএ