খিলগাঁওয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ-সৈনিক লীগের তিন নেতা গ্রেফতার
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের দুই নেতা ও বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) তাদের গ্রেফতার করা হয়।
আরও পড়ুন
ভারত সীমান্তে ঢাকা দক্ষিণ ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের গ্রেফতার
গ্রেফতাররা হলেন, মতিঝিল থানার ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান আকাশ, মতিঝিল থানার ৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তাহমিদুল হাসান ও খিলগাঁও থানা সৈনিক লীগের সদস্য মো. আনোয়ার হোসেন বাবু।
মো. দাউদ হোসেন বলেন, শুক্রবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে খিলগাঁও থানার মুক্ত বিরিয়ানির সামনে থেকে আকাশ ও তাহমিদুলকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া রাত পৌনে ১০টা দিকে তালতলা মার্কেটের সামনের রাস্তা থেকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সদস্য বাবুকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
কেআর/এমএএইচ/এমএস