ব্যানার-পোস্টার স্বেচ্ছায় সরানোর অনুরোধ ডিএনসিসির, অভিযান সোমবার
রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার স্বেচ্ছায় অপসারণের অনুরোধ জানিয়েছে ডিএনসিসি। তা না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই সঙ্গে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে এসব অপসারণে অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ফেসবুক পেজে এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডিএনসিসি প্রশাসকের নির্দেশে সোমবার সকাল ৯টা থেকে ডিএনসিসির সব অঞ্চলে (মোট ১০টি অঞ্চল) একযোগে অবৈধ ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণ কার্যক্রম শুরু হবে।
এই বিশেষ অভিযানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করবেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আনসার সদস্যরা সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।
তাই সবাইকে অবৈধভাবে স্থাপিত ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টারসমূহ স্বেচ্ছায় অপসারণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা অপসারণ করা হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এমএমএ/ইএ/জিকেএস