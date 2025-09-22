ফজলুর রহমানকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বললো ডাকসু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও এর শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা (পদস্হগিত) অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের মন্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপির নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায় থেকে ঢাবির শিক্ষার্থীদেরকে ‘বিক্রি হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক’, ‘ট্রেন্ডে গা ভাসানো’, ‘দাসী’, ‘পশ্চাদপদ’ ইত্যাদি ঘৃণিত বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
এছাড়া অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান ঢাবিকে ‘হাটহাজারি মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়েছে’ বলে ঘৃণ্য মন্তব্য করেছেন। ডাকসু মনে করে, এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মর্যাদাহানি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার শামিল।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঢাবি একটি অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র এবং দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের সূতিকাগার। ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঢাবি ইতোমধ্যে একটি মাল্টি-কালচারাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে শতবর্ষ পার করেছে।
এমন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে প্রকাশিত ঘৃণ্য ও বর্ণবাদী বক্তব্য শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, বরং ঢাবির গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রামের অবমাননা। ভবিষ্যতে এ ধরনের বিভেদমূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে, অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে তার দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নিন্দনীয় বক্তব্যের জন্য ঢাবি শিক্ষার্থী সমাজের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।
এফএআর/এমএসএম