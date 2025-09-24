জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে মুখ্যসচিব বাদ
নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিতে গঠন করা ‘জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি’ থেকে সদস্য প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিবকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
কমিটি পুনর্গঠন করে গত ২১ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া।
গত ২৬ আগস্ট কমিটির সচিব নিয়োগ পান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। একই সঙ্গে কমিটিতে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্যসচিবকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকসহ যুগ্ম-সচিব ও এর ওপরের পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিতে গত ৮ জানুয়ারি গঠন করা হয় ‘জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি’। তখন কমিটিতে সদস্যসচিব ছিলেন সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। পরে তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যোগ দিতে উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। মাহফুজ আলম তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা হলে গত ২০ মার্চ তাকে কমিটির সদস্য সচিব করা হয়। পরে সদস্য সচিব হন উপদেষ্টার রিজওয়ানা হাসান।
এখন কমিটির আকার ছোট হওয়ায় মোট সদস্য হলো ৬ জন। জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটির সভাপতি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। এখন কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। এছাড়া কমিটিতে আগের মতো সদস্য হিসেবে রয়েছেন- মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব।
সাবেক সিনিয়র সচিব শামসুল আলম গত ২০ সেপ্টেম্বর এক ফেসবুক পোস্টে অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারের সময়ে টাকা দিয়ে সচিব হওয়া যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত তিনি কয়েকটি ঘটনাও তুলে ধরেন।
