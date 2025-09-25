শাপলা প্রতীক নিয়ে এখন আলোচনা কেন, প্রশ্ন সিইসির

শাপলা প্রতীক নিয়ে এখন আলোচনা কেন, প্রশ্ন সিইসির
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, নির্বাচন কমিশনে (ইসি) প্রথম নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না শাপলা প্রতীক চেয়েছিলেন, তখন আলোচনা করেনি এখন শাপলা নিয়ে আলোচনা কেন?
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন সিইসি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, নানা কারণে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা (এনসিপি) চিঠি দিতে পারেন এতে সমস্যা নেই। তারা রাজনীতিবিদ হিসেবে বলতে পারেন।
এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করেছি তবে কানাডা সফরে গিয়ে দেখলাম আমাদের প্রবাসীদের জানার অনেক গ্যাপ আছে, যা টের পাইনি। প্রবাসীদের দেখলাম আমাদের ওপর অনাস্থা ভাব।
