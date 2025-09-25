নবনিযুক্ত এটিইউ প্রধান
দেশে জঙ্গিবাদ নেই, তবে ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না
পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) নবনিযুক্ত প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. রেজাউল করিম বলেছেন, বর্তমানে দেশে জঙ্গিবাদ নেই। তবে ভবিষ্যতে কেউ জঙ্গিবাদে জড়াবেন না- এর নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। তাই থেমে থাকার সুযোগ নেই, আরও গুরুত্বসহকারে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বারিধারা কূটনৈতিক এলাকায় এটিইউর সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় রেজাউল করিম এ কথা বলেন।
এটিইউর নতুন প্রধান বলেন, বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয়, সহনশীল মুসলিম দেশ, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। তিনি জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, মাদক এবং বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনলাইন ও সাইবার অপরাধ থেকে দেশকে মুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, দেশের মাটি ও মানুষ সবার। তাই এসব সমস্যা মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ইউনিটের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জনসাধারণের সহযোগিতা, বিশেষ করে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে ‘ইনফোমেট’ অ্যাপ এবং একটি যোগাযোগ নম্বর চালু করা হয়েছে, যেখানে তথ্যদাতার গোপনীয়তা সর্বোচ্চ গুরুত্বে রাখা হবে।
রেজাউল করিম উল্লেখ করেন, একটিমাত্র সন্ত্রাসী ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। স্বল্পশিক্ষিত ও বিভ্রান্ত মানুষ কীভাবে ভুল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়- ২০০৫ সালের সিরিজ বোমা হামলার উদাহরণ দিয়ে তিনি তা ব্যাখ্যা করেন। তার ভাষ্যে, সব ধর্মই শান্তির শিক্ষা দেয়, কোনো ধর্মই উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। এ প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমকে সঠিক বার্তা প্রচার এবং ধর্মকে অপব্যবহারকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার আহ্বান জানান তিনি।
এক প্রশ্নের জবাবে এটিইউ প্রধান বলেন, ‘আমাদের দেশের মানুষ উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নয়। তবে কখনো কখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে বা ভেজাল কোনো ব্যক্তির খপ্পরে পড়ে কিংবা দেশি-বিদেশি চক্রান্তে পড়ে কেউ কেউ বিচ্যুতি হতে পারেন। এই আশঙ্কা তো থেকেই যায়। সে কারণে এসব বিষয়কে আমরা নজরদারিতে রাখবো, যাতে করে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের সৃষ্টি না হতে পারে।’
বর্তমান সরকার বলছে বিগত সরকারের আমলে জঙ্গি দমনের নামে নাটক হতো। এটিইউর অনেক কর্মকর্তা পলাতক আছেন। এসব কারণে দেশে জঙ্গিবাদ বর্তমানে আসলেই আছে কিনা- প্রশ্ন করা হলে অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, ‘পেছনে কী হয়েছে না হয়েছে আপনারাও (সাংবাদিক) জানেন, আমরাও জানি। আমরা বলতে চাচ্ছি- সত্য সত্যই আর মিথ্যা মিথ্যাই। সেই জায়গাটায় আমরা অবিচল থাকবো। কেউ অপরাধ করে থাকলে সেই অপরাধের কোনো ছাড় নেই। আমরা জঙ্গিবাদ নিয়ে দেশে এ রকম কিছু এখনো দেখিনি। কেউ যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিপথে চলে যায়, সে জায়গায় আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে। সেটাই আমরা নজরদারি করবো কেউ হঠাৎ করে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে কি না। পেছনে না যেয়ে আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগোতে চাই।’
জঙ্গিবাদের অভিযোগে মালয়েশিয়াতে গ্রেফতার ৩৬ জনের বিষয়ে জানতে চাইলে রেজাউল করিম বলেন, ‘প্রত্যেককে আমরা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সবাই শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। জিজ্ঞাসাবাদে আমরা জেনেছি যে তারা কেউ ওই রকমভাবে জড়িত ছিলো না। তারা মনে করেছিলো দুস্থ ও অসহায় মানুষজনকে সহযোগিতা করতে হবে। সেই জন্য মালয়েশিয়ার সরকারও তাদের ক্লিয়ার করে দিয়েছে। তবে এর পেছনে কেউ জড়িত কি না তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলমান রয়েছে।’
