কীটনাশকের অব্যবস্থাপনা দূর করতে নতুন বিধিমালা করা হচ্ছে
কীটনাশকের অপব্যবহার, অতিরিক্ত মূল্যসহ নানা অব্যবস্থাপনা দূর করতে নতুন বিধিমালা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গত এক বছরের অর্জন ও সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
কীটনাশকের অপব্যবহার হচ্ছে এবং অনেক উচ্চ মরলে কীটনাশক বিক্রি হচ্ছে- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উপদেষ্টা বলেন, এটা একটা সত্য কথা বলেছেন। এটারও একটা বিধিমালা করে দিয়ে যাচ্ছি খুবই তাড়াতাড়ি। কীটনাশক দেওয়া কিন্তু পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। নকল কীটনাশকও আছে। আমরা এটা বন্ধ করার চেষ্টা করছি।
কৃষি সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ বলেন, আমরা পুরো কীটনাশক বিধিমালাটা পরিবর্তন করে ফেলব। এটার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। এটা হয়ে গেলে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো মিটে যাবে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে যত ধরনের কীটনাশক আসে, ২০৩ রকমের জেনেরিক আছে, এই ২০৩ রকমের জেনেরিকের কীটনাশক আছে ৮ হাজার। আমরা এটাকে রেশনাল করব, অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিলিয়ে যে সংখ্যক হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে শক্ত একটা বিধিমালা হচ্ছে।
সচিব আরও বলেন, অনেকেই নতুন কীটনাশকের অনুমোদন চাচ্ছিল। আমরা বলেছি, বিধিমালা করে আমরা বাড়াবো বা কমাবো। সেই সিদ্ধান্তটা যখন হয়ে যাবে আশা করি কীটনাশকের যে অব্যবস্থাপনা সেটা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
