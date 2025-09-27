অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে টাইলস মিস্ত্রির লাখ টাকা খোয়া
রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকায় অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে টিপু মৃধা (৪৫) নামের এক টাইলস মিস্ত্রির লাখ টাকা খোয়া গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যা ৭টার দিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ভর্তি করা হয়।
টিপুর স্ত্রী আখি আক্তার বলেন, আমার স্বামী পেশায় একজন টাইলস মিস্ত্রি। পাশাপাশি তিনি ঠিকাদারি কাজ করেন। সকালে উত্তর বাড্ডায় তার বোনের বাসা থেকে ১ লাখ টাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জে বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় অজ্ঞানপার্টির সদস্যরা তাকে অচেতন করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যান। পরে পথচারীরা তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরা খবর পেয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে ভর্তি দেয়।
তিনি জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টেপু পাড়া গ্রামে। বর্তমানে তারা নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক জানান, উত্তর বাড্ডায় অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে একটা টাইলস মিস্ত্রি এক লাখ টাকা খুইয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জেআইএম