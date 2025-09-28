চট্টগ্রামে সনাতনীদের মধ্যে পূজার উপহার বিতরণ
চট্টগ্রামের রহমান নগর আবাসিক এলাকায় শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উপহার বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সাবেক ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলাম সাইফের ব্যবস্থাপনায় এ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।
উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ৪২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাকিব, সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইমন বক্তব্য দেন। এতে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সাইফুল ইসলাম সাইফ বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। বিএনপি সবসময় জনগণের পাশে থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।
