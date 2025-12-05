  2. রাজনীতি

ফের এভারকেয়ারে জুবাইদা রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ফের এভারকেয়ারে জুবাইদা রহমান
এভারকেয়ার হাসপাতালে প্রবেশ করেন জুবাইদা রহমান। শুক্রবার সকালের ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার খোঁজ নিতে ফের রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে হাসপাতাল সূত্র ও দলীয় একাধিক নেতা জাগো নিউজকে এ নিশ্চিত করেছে। জানা যায়, শাশুড়িকে দেখতে রাত ৮টা ২১ মিনিটে হাসপাতালে পৌঁছান জুবাইদা।

এর আগে বেলা পৌনে ১১টার দিকে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শাশুড়িকে দেখতে যান তিনি। সেখানে বিএনপির চেয়ারপারসনের পাশে প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থানের পর ধানমন্ডিতে মায়ের বাসায় যান জুবাইদা রহমান।

হাসপাতালের কর্মকর্তা বা বিএনপির পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

কেএইচ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।