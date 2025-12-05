ফের এভারকেয়ারে জুবাইদা রহমান

ফের এভারকেয়ারে জুবাইদা রহমান
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার খোঁজ নিতে ফের রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে হাসপাতাল সূত্র ও দলীয় একাধিক নেতা জাগো নিউজকে এ নিশ্চিত করেছে। জানা যায়, শাশুড়িকে দেখতে রাত ৮টা ২১ মিনিটে হাসপাতালে পৌঁছান জুবাইদা।
এর আগে বেলা পৌনে ১১টার দিকে যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শাশুড়িকে দেখতে যান তিনি। সেখানে বিএনপির চেয়ারপারসনের পাশে প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থানের পর ধানমন্ডিতে মায়ের বাসায় যান জুবাইদা রহমান।
হাসপাতালের কর্মকর্তা বা বিএনপির পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
কেএইচ/এমএএইচ/